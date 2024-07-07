برومو حفل محمد منير في مهرجان العلمين.. ينطلق الجمعة المقبل

كشفت القناة الرسمية الأولى المصرية برومو لحفل الفنان محمد منير، والمقرر إقامته في مهرجان العلمين 2024 بدورته الثانية 12 يوليو الجاري، وذلك في اليوم التالي لافتتاح فعاليات المهرجان.

برومو حفل الفنان محمد منير بمهرجان العلمين

وظهر خلال البرومو لقطات للفنان محمد منير من خلال حفلات سابقة قدمها للجمهور تحت شعار «كامل العدد»، وجاء التعليق على البرومو: «أولى مفاجآت مهرجان العلمين الجديدة 2024، حفل الافتتاح بحضور النجم الكبير محمد منير على مسرح مدينة العلمين الجديدة يوم 12 يوليو».

حفل للفنان محمد منير

ومن المقرر أنَّ يقدم محمد منير خلال حفلته في مهرجان العلمين عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة لدى الجمهور، وجرى تخصيص 60% من أرباح الحفل لصالح الأشقاء في فلسطين.

ويشهد المهرجان هذا العام عدًدا كبيرًا من المفاجآت والحفلات الفنية والعروض المسرحية لأول مرة.