موعد حفل الكينج محمد منير في مهرجان العلمين بدورته الثانية

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد انطلاق حفل الكينج محمد منير خلال فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، والمقرر له أن ينطلق في الفترة من يوم 11 يوليو الجاري وتمتد حتى يوم 30 أغسطس المقبل.

موعد حفل الكينج محمد منير فى مهرجان العلمين

وتم الكشف عن موعد حفل محمد منير فى الأسبوع الأول من مهرجان العلمين 2، وذلك في يوم 12 يوليو الجاري، حيث يقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة لدى الجمهور الذي ترفع حفلاته بشكل دائم شعار «كامل العدد».

تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين

جدير بالذكر، أن مهرجان العلمين يتضمن في دورته الثانية برامج استثنائية متنوعة بين المسرح والغناء والعروض الخاصة والطفل، من خلال عدة مهرجانات منها مهرجان الترفيه، مهرجان الموسيقي والمسرح، مهرجان الرياضة، مهرجان نبته للطفل، مهرجان الطعام.