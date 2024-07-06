أسعار حفل افتتاح مهرجان العلمين لـ«محمد منير».. احجزها من تذكرتي

اهتمام كبير من قبل محبي حضور العروض الترفيهية في الإجازات الصيفية تجاه مهرجان العلمين، والذي يعد المهرجان الترفيهي الأكبر في المنطقة العربية، والمقرر أن ينطلق يوم 11 يوليو الجاري، ويستمر حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وفق ما أعلنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتظر الكثيرون الإعلان عن حجز الحفلات الغنائية لكبار النجوم الموجودة ضمن برنامج المهرجان. وعن حفل الافتتاح للمهرجان، أعلن موقع تذكرتي عن كافة التفاصيل الخاصة بحفل الافتتاح للفنان الكبير محمد منير، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار حفل افتتاح المهرجان وموعد الحفل وكيفية حجز التذاكر الخاصة بالحفل، كالتالي:

أسعار حفل افتتاح مهرجان العلمين للفنان محمد منير

وحدد موقع تذكرتي أسعار تذاكر حفل افتتاح مهرجان العلمين للفنان محمد منير، ليبدأ سعر التذكرة Regular من 600 جنيه، والتي تكون متاحة لكافة الفئات الراغبة في الحضور.

موعد حفل افتتاح مهرجان العلمين للفنان محمد منير

وتم تحديد موعد حفل افتتاح مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين» للفنان محمد منير لتكون يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري، وتكون الحفلة بمنطقة يو أرينا.

خطوات حجز حفل افتتاح مهرجان العلمين لمحمد منير

- يقوم الراغب في حجز حفل محمد منير بالدخول إلى موقع تذكرتي عبر محرك البحث «جوجل»، ثم يتم اختيار العروض الترفيهية الموجودة في الصفحة الرئيسية.

- لتظهر بعدها كافة العروض الترفيهية التي يمكن حجزها، ثم يتم اختيار «العالم علمين» منها.

- وبعدها يتم اختيار حفل محمد منير، ويتم الضغط على «شراء التذاكر»، ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للحجز باختيار نوع التذكرة وعدد التذاكر المرغوب في حجزها، ثم الضغط على متابعة.