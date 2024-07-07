مهرجان العلمين يعلن موعد حفل محمد منير: الكينج قادر يعبر عننا (فيديو)

نشرت إدارة مهرجان العلمين، في نسخته الثانية، برومو حفل الكينج محمد منير، والتي تقرر إقامتها 12 يوليو الجاري.

وجاء في البرومو: «في فرحة وكل ذكرى، والكينج قادر يعبر عننا في كل أغنية.. استنوا حفلة الكينج محمد منير في مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة يوم 12 – 7».

وتابع: «احجز تذكرتك دلوقتي من موقع تذكرتي.. مهرجان العلمين العالم علمين».

ويعد مهرجان العلمين واحدا من أهم المهرجانات الفنية ذات طابع خاص من الجاذبية والسحر والفنون والثقافة، مع إزاحة الستار عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 في الفترة من يوم 11 يوليو الجاري وتمتد حتى 30 أغسطس المقبل، الذي حظى بإشادات واسعة وتصدر مؤشر محركات البحث العالمية فور انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي له.