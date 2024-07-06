أسعار تذاكر حفل محمد منير في مهرجان العلمين 

يحيي محمد منير، حفلا غنائيا في مهرجان العلمين 2024 بدورته الثانية، 12 يوليو الجاري، وذلك في اليوم التالي لافتتاح فعاليات المهرجان.

وطرح موقع تذكرتي فئات تذاكر حفل الكينج محمد منير لإتاحة الفرصة للجمهور للحجز، وتبدأ بسعر 600 جنيه للتذكرة العادية، و80 ألفًا للتذكرة VIP داخل الصالة والتي تتيح الفرصة لتواجد 10 أشخاص.

برنامج حفل محمد منير في مهرجان العلمين

ومن المقرر أن يقدم محمد منير خلال حفلته فى مهرجان العلمين عددا كبيرا من أغانيه المميزة لدى الجمهور، وجرى تخصيص 60% من أرباح الحفل لصالح أشقائنا في فلسطين.

ويشهد المهرجان هذا العام عددا كبيرا من المفاجآت والحفلات الفنية والعروض المسرحية لأول مرة.