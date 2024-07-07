أمين الفتوى: الهجرة كانت معنوية وليست بدنية فقط (فيديو)

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنّ «الأمل» أحد أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وهي فكرة مُصاحبة للمسلم في كل خطوة من خطوات حياته، ومقصد مهم جدًا يحمل الإنسان على أن يترك الإحباطات التي قد يمر بها في حياته، ويتجاوزها إلى أنّه يستطيع ينتقل منها إلى محطة جديدة في حياته، ويبدأ فيها من جديد، ويصل فيها إلى ما يريد.

الدورس المستفادة من الهجرة

وأضاف ممدوح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الهجرة بها معنى آخر روحاني، فهي في السيرة النبوية، الظاهر منها أنّها هجرة بدن من مكان إلى آخر، وقد نأخذ منها إشارة الى أنّها ليست فقط بدنية وإنّما هجرة معنوية.

وأوضح: «النبي عليه الصلاة والسلام يقول (المهاجر من هجر ما نهى الله عنه)، إذا يستطيع الإنسان أن يبدأ من جديد في أي لحظة مهما كان مقصرًا».