ما حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول: «ابنتي اتخطبت لمدة 5 سنين وبعدها فسخ الخطوبة، وفيه هدايا لها وله ومنها ذهب الشبكة، فما الحل وحكم الشرع في الأمر، خاصة إنه هو من ترك؟».

الخطوبة تمهيد للزواج.. ولا يجوز المد فيها كثيراً

وأضاف «وسام»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «الخطوبة تمهيد للزواج، ولا يجوز المد فيها كثيراً، لأن هذا يتسبب في مشكلات ويحدث بعدها فسخ، وننصح الخطبة ليست زواجا اوعى تفتكر إن كده أنت زوجت بنتك ده ممكن في أي لحظة يعدل عن الخطبة».

كل اللى جابه ياخده لأنه أعطاها لها على سبيل المهر يرد له

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «كل اللى جابه ياخده لأنه أعطاها لها على سبيل المهر يرد له، ولو على سبيل الهدية ومنها الذهب، يمكن استردادها أيضا في حقه وحقها لو أعطته هدايا، وأيضا هناك تكاليف أخرى في الخطوبة منها حفل الخطوبة، وهنا لا بد من الجلوس مع الطرفين لتصفية الحقوق بين الطرفين».