حملات مكثفة لرفع الإشغالات من شوارع «سمالوط» في المنيا

نفذ رؤساء المراكز والأحياء في محافظة المنيا، حملات مفاجئة لرفع جميع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور، بهدف حفظ سلامة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لهم عن طريق تحسين كفاءة الشوارع.

وجرى تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات في مركز ومدينة سمالوط، لرفع جميع والمعوقات الرئيسية عن شوارع سعد زغلول وشارع ناصر والطريق الدائري، إلى جانب التحفظ على الإشغالات في ديوان المجلس بحضور مسؤولي قسم الإشغالات بالمركز.

توفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين

وأكد رئيس المركز، سعيد محمد أحمد، استمرارية الحملات في جميع المراكز لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة، كما جرى التنبيه على أصحاب المحال بعدم وضع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين مجددًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.