انطلاق مبادرة «احفظ مقررك» بكلية الدراسات الإسلامية للبنات في كفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق مبادرة «احفظ مقررك» التي تهدف إلى حفظ مقرر القرآن الكريم في الإجازة الصيفية، برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور زكي صبري، عميد الكلية.

انطلاق مبادرة «احفظ مقررك»

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّ مبادرة «احفظ مقررك» تبدأ من الآن وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد، وتشمل جميع شعب وفرق كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، عن طريق البوابة الإلكترونية للكلية «أونلاين» من خلال هذا الرابط.

ويمكن لطالبات الكلية الراغبات الاشتراك في هذه المبادرة «مجاناً» الدخول إلى بوابة الكلية؛ للتسجيل ومعرفة المواعيد، حيث سيقوم أساتذة الكلية بتدريس القرآن الكريم والمراجعة ضمن مبادرة «احفظ مقررك» حسب التنسيق مع الطالبات في كل فرقة، وذلك عن طريق الروابط الإلكترونية التي ستُرسل لكل فرقة.

نشأة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، تتبع جامعة الأزهر، وقد أُنشئت عام 2000، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000.

وتُقدم الكلية العلوم الشرعية والعربية للطالبات في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».