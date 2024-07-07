أهداف مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية.. بينها تقليل فجوة الاستيراد

إذا كنت من رواد الأعمال أو المستثمرين أو الطلبة، فستحقق الكثير من أهدافك ومشروعات الداعمة للاقتصاد المصري عبر مبادرة ابدأ، وتصب أهداف المبادرة في خدمة الاقتصاد المصري والقائمين عليه، ودعم العمالة المصرية.

وترصد السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية، كما يلي.

كل ما تريد معرفته عن مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية

وتتعدّد أهداف مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية منذ انطلاق المبادرة، وتتمثل فيما يلي.

- توطين الصناعات الحديثة.

- تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل الحديثة الداخلية والخارجية.

- دعم وزيادة الابتكار في المجال الصناعي.

- تقليل فجوة الاستيراد.

- تحقيق النمو الاقتصادي.

- توفير حلول الطاقة النظيفة.

الفئات المستفيدة من مبادرة ابدأ

- مصنع قائم ويحتاج إلى دعم من مبادرة ابدأ.

- مستثمر صناعي يرغب في إقامة مشروع.