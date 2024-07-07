كيف تحصل على دعم من مبادرة «ابدأ»؟.. 5 راوبط إلكترونية متاحة الآن

سهلت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» عملية التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين وصغار الصناع والتجاري، الذين يحتاجون دعم المبادرة لاستمرار مشروعاتهم الداعمة للاقتصاد المصري.

كيف تحصل على دعم مبادرة «ابدأ»؟

وحددت مبادرة ابدأ، 5 روابط إلكترونية لتقديم الطلبات، وتحديد نوع الدعم المطلوب، وهي:

- رابط إلكتروني للحصول على دعم «ابدأ» من أجل مصنع قائم ويحتاج إلى دعم، اضغط على هذا الرابط.

- رابط إلكتروني للحصول على دعم «ابدأ» من أجل مستثمر صناعي يرغب في إقامة مشروع ويحتاج إلى دعم، اضغط على هذا الرابط.

- رابط إلكتروني للحصول على دعم «ابدأ» من أجل التقديم لشراء معدات الشركة، اضغط على هذا الرابط.

- رابط إلكتروني للحصول على دعم «ابدأ» من أجل رغبة الطلبة للتقديم في المدارس الوطنية للعلوم التقنية، اضغط على هذا الرابط.

- رابط إلكتروني للحصول على دعم «ابدأ» من أجل الاشتراك في برنامج التحول الرقمي للمصانع المصرية، اضغط على هذا الرابط.

توطين الصناعة الحديثة

وتهدف مبادرة «أبدا»، إلى توطين الصناعات الحديثة، وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل الحديثة، وزيادة الابتكار في المجال الصناعي، وتقليل فجوة الاستيراد، كما تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير حلول الطاقة النظيفة.