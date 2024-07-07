طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي.. الصرف خلال أيام

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024، عن صرف المعاشات للمُستفيدين المُنضمين حديثًا للمنظومة والمُدرجة أسمائهم بالفعل.

الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

ويُمكن الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024، عن المعاش الذي سيتمّ صرفه خلال أيام قليلة، لشهر يوليو، حيث تقوم الوزارة بالصرف يوم 15 من كل شهر.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ويُمكن الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024، بعد إتباع عدد من الخطوات وذلك بعد الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويتمّ الدخول على الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/ من خلال بوابة الاستعلام والشكاوي.

يتمّ إدخال الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا الخاص بالشخص المُستفيد من كارت تكافل وكرامة.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يتمّ اختيار أيقونة الاستعلام وبذلك يُمكن للمُستفيد أن يستعلم عن المعاش الخاص بتكافل وكرامة من خلال الرقم القومي.