«التضامن»: ضم 70 ألف أسرة جديدة لـ«تكافل وكرامة» بإجمالي 600 مليون جنيه

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضم 70 ألف أسرة جديدة لتستفيد من الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بإجمالي 600 مليون جنيه سنويًا، موضحة أنّ البرنامج حقق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية، خاصة في خفض نسبة التسرب من التعليم.

برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

وأكدت «القباج»، في تقرير لها، أنّ برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة يغطي العديد من المحافظات، ويصرف شهريًا من مكاتب البريد أو منافذ الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع، أو من مقرات البنوك وفروعها.

واشتمل التقرير الأسبوعي، على استقبال غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وقيامها في جولة تفقدية لزيارة مركز إمبابة لعلاج الإدمان، وتلتقي مع 150 من المتعافين من التعاطي.

كما تضمن التقرير الأسبوعي، عرض الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، التجربة المصرية في اقتصاد الرعاية كاقتصاد احتوائي في تمثيلها لجمهورية مصر العربية في المؤتمر الدولي الأول «اقتصاد الرعاية» بالمغرب.

واجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي مع منظمة يونيسف ومؤسسة ساويرس وبنك الطعام ومعمل عبد اللطيف جميل، لمناقشة بحوث التوسع في التحاق الأطفال تحت 4 سنوات بالحضانات وزيادة عدد الحضانات على مستوى الجمهورية.