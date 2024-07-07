3 أسباب وراء استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. بينها الاستثمارات

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، استقراراً ملحوظاً في مختلف البنوك علي مدار الفترة الماضية، نتيجة عدد من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في استقرار سعر صرف الريال السعودي، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم، 12.80 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أسباب استقرار سعر الريال السعودي

ويرجع استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لعدد من الأسباب، أهمها جهود الدولة في جذب العديد من الاستثمارات المختلفة التي ساهمت في تدفق النقد الأجنبي والتي يأتي في مقدمتها مشروع «رأس الحكمة»، كما كان لاستقرار سعر صرف الدولار دورًا، إذ يؤثر بالتبعية علي أسعار صرف باقي العملات، بالإضافة الي توفير الريال بشكل جيد في البنوك المصرية وانتهاء موسم الحج مما جعل الطلب علي شراء الريال أكثر توازناً، وفقاً لما صرح به وائل سلام خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية لـ«الوطن».

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع في بنك مصر.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 12.72 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.80 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما بلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم بنحو 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.