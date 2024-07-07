3 وصفات منزلية سحرية لتنظيف الشواية.. «سهلة ومش هتاخد وقت»

أصبحت الشواية جزء لا يتجزأ من المطبخ العالمي، إذ أنها تجعل مذاق الطعام أفضل، لذا فإن المحافظة على نظافتها من الأمور المهمة التي يجب أن تدركها كل ربات البيوت حتى لا تتراكم الجراثيم والبكتيريا عليها، وذلك لطعام صحي ولذيذ في آن واحد، لذا نستعرض في السطور التالية 3 وصفات منزلية سحرية لتنظيف الشواية في المنزل، وفقًا لما ورد عبر موقع «BBQ champs».

وصفة منزلية لتنظيف الشواية

- معلقة كبيرة من الخل.

- ورقة ألومينيوم.

- معلقتان كبيرتان من زيت الأفوكادو أو أي زيت عالي الحرارة مماثل.

- معلقة كبيرة من صودا الخبز.

- كوب صغير من أي مسحوق تنظيف قابل للتحلل.

طريقة الاستخدام:

- توضع صينية مملوءة بالمياه الساخنة داخل الشواية، ثم نغلق الغطاء ونترك البخار يملأ الشواية من الداخل لمدة 10 دقائق، وهو ما سيؤدي إلى تفكيك أي تراكم للشحوم والجراثيم في الداخل.

- نمزج صودا الخبز وملح الطعام في كوب كبير من الماء الدافئ، ثم نقوم بصب هذا الخليط في زجاجة نظيفة، وبعدها نضيف الخل.

- بعد انتهاء العشر دقائق، نقوم بإزالة صينية الماء ونضيف الخليط على الأجزاء التي نريد تنظيفها في الشواية.

- نقوم باستخدام ورق الألومنيوم المكور في تنظيف الأجزاء المشحمة في الشواية، ثم نقوم بمسحها بقماشة نظيفة.

- نستخدم قماشة عليها زيت الأفوكادو على الشواية حتى نقاوم الصدأ.

البصل والليمون

يمكن استخدام البصل والليمون في تنظيف الشواية، عن طريق تسخينها وتقطيع البصل والليمون عليها على أن يكون الجزء المقطوع هو المقابل للشواية، وهذا سيعمل على إزالة الكثير من الشوائب وقتل العديد من البكتيريا والجراثيم داخلها.

البخار

يعمل بخار الماء بشكل كبير في تنظيف الشواية وإزالة الشوائب والشحوم بداخلها عن طريق:

- تدفئة الشواية.

- فصل الكهرباء عنها.

- وبعد وضع الماء الساخن بداخلها، نقوم بفرك الشحوم برفق باستخدام قطعة قماش نظيفة.