خلطة سحرية لتنظيف الشواية خلال عيد الأضحى.. 5 خطوات فقط

تجد معظم ربات البيوت صعوبة في تنظيف الشواية خلال عيد الأضحى، بسبب تراكم الشحوم وبقايا الطعام الملتصقة بها، إذ يكثر استخدامها لشوي اللحمة، لتجميع الأسرة والاحتفال، وسواء كانت تعمل بالغاز أو بالفحم أو بالكهرباء، يجب على الأمهات إزالة الدهون وجزيئات الطعام التي تسبب البكتيريا وتلتصق بالسطح قبل بدء العمل بها.

خلطة سحرية لتنظيف الشواية

وخلال السطور التالية، نستعرض لكِ خلطة وطريقة سحرية لتنظيف الشواية خلال دقائق وبخطوات سهلة، لن تكلفك كثيرًا من الوقت أو المجهود وتكلفتها بسيطة وفقًا لموقع «architectural digest».

سائل جل منظف منزلي.

كوب خل.

كوب ماء فاتر.

قطعة قماش نظيفة.

قطعة قماش نظيفة مبللة.

فرشاة ناعمة، أو إسفنجة.

قفازات لليدين.

بيكربونات الصوديوم.

امسحي بقايا الشحوم والماء

- الخطوة الأولى: قبل البدء في تنظيف الشواية، عليك فصلها من الكهرباء أو تنظيفها من الفحم، واتركيها تبرد، وابدأ في استخدام قماشة مببلة في مسح بقايا طعام أو شحوم من على سطح الشواية.

- الخطوة الثانية: ارفعي الجزء العلوي من الشواية والأسياخ، لتتمكني من الوصول لصينية الشواية، وامسحي بقايا الشحوم والماء من عليها لتسهيل عملية التنظيف.

- الخطوة الثالثة: استخدمي الخليط المكون من الماء الدافئ والصابون السائل وبيكربونات الصوديوم، وانقعي به الإسفنجة، واغسلي برفق الصينية حتى تتأكدي من إزالة جميع الشحوم والدهون، وامسحيها بماء وجففيها جيدًا.

الخطوة الرابعة: نظفي الأسياخ جيدًا والجزء العلوي من الشواية بنفس الطريقة السابقة، وامسحي الشواية كاملة بفوطة قطنية نظيفة ورطبة لإزالة أي محلول تنظيف أو بقايا.

الخطوة الخامسة: ركبي جميع الأجزاء من الشواية بطريقة صحيحة بعد أن يتم تجفيفها جيدًا وشغليها مرة لتتأكدي من أنها آمنة.