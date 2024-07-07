هيئة الدواء: حملات مكثفة لتنفيذ قرار منع بيع المضادات الحيوية دون «روشتة»

أكد مصدر مسؤول بهيئة الدواء المصرية، تكثيف مجهودات الهيئة لشن مجموعة من الحملات لتنفيذ قرار رئيس الهيئة بعدم صرف المضادات الحيوية Reserve، لافتا إلى أن الحملات تهدف لضبط السوق الدوائية في مصر، والتحكم في العشوائية الدوائية من قبل بعض المواطنين عند استخدام المضادات الحيوية.

عقوة لمخالفي قرار عدم بيع المضادات الحيوية دون روشتة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عقوبة على الصيدليات التي تقوم ببيع هذا النوع من المضادات الحيوية، موضحا أن هذا النوع من المضادات الحيوية يستخدم لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

عشوائية كبيرة في استخدام المضادات الحيوية

وأضاف أن هناك عشوائية كبيرة في المضادات الحيوية ونتيجتها كارثية على حياة المريض، لذلك هناك تعاون كبير بين هيئة الدواء ووزارة الصحة والهيئات المعنية للحد من استخدام المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب، «كل مريض بيروح للدكتور في وحدة صحية أو صيدلية يقول اكتبلي مضاد حيوي، ودا مش صح، الجرعات بتختلف والاستخدام نفسه بيختلف، ومش كل مرض يتم معالجته بالمضادات الحيوية».