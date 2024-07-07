ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 7-7-2024

سجلت البورصة المصرية اليوم الأحد 7-7-2024، أداء إيجابيا، خلال تعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة وصلت لـ0.1%، مسجلا مستوى الـ28392 نقطة، في بداية التعاملات.

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فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 34805 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 12301 نقطة.

البورصة المصریة الیوم الأحد 7-7-2024

أما وعن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، فقد ارتفع هو الآخر بنسبة وصلت لـ0.51%، حيث وصل إلى مستوى 6254 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.46% ليصل لمستوى الـ9099 نقطة.

إجازة رأس السنة الهجرية للبورصة المصرية

فيما أعلنت البورصة المصرية تعطيل التداول فيها اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو، ذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية، لتكون أجازة البورصة في ذات اليوم المحدد للبنك المركزي المصري وكافة البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

جدير بالذكر أن ملايين المسلمين حول العالم استعدوا للاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة، التي توافق ذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل نشر الدعوة، ذلك من المقرر أن يحل أولى أيام العام الهجري الجديد اليوم الأحد 7 يوليو الجاري، فيما ستكون الإجازة الرسمية للدولة يوم الخميس المقبل 11 يوليو من العام الجاري.