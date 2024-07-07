«الإصلاح والنهضة»: المجموعات الوزارية خطوة مهمة لتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة

أعرب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن دعمه الكامل لاستراتيجية الحكومة الجديدة التي عرضها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأخير.

تعزيز ثقة المواطنين في الحكومة

وأشاد «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالشفافية والوضوح في عرض فلسفة الوزارة الجديدة وتشكيلها، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز ثقة المواطنين في الحكومة، موضحا أن الحزب يثمّن تشكيل المجموعات الوزارية الست التي أعلن عنها رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة لضمان التنسيق الفعال وسرعة الاستجابة للمستجدات.

الحزب سيدعم الحكومة لتنفيذ استراتيجيتها

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه المجموعات الوزارية ستكون مسؤولة ليس فقط عن وضع الاستراتيجيات، ولكن عن التنفيذ الفعلي والمتابعة الدائمة، موضحا أن الحزب سيواصل دعمه للحكومة في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، وسيعمل على تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة تلك التي تحمل أولوية كبيرة، مثل الوضع الاقتصادي والحوار الوطني وتجديد الخطاب الديني.

كما أعرب عن تفاؤله في أن تكون هذه الاستراتيجية استكمالًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.