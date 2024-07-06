كاتب صحفي: العمل الميداني شعار الحكومة الجديدة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن العمل الميداني شعار الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، وهدفها الرئيس هو تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصري، مشددًا على أن توجيهات القيادة السياسية كانت التواصل المستمر والدائم والسريع مع المواطن لتحقيق رغبات وطلاعات المواطن المصري.

الحكومة تعمل على إيجاد آليات للتواصل مع المواطنين

وشدد «رائف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الحكومة عملت على إيجاد آليات للتواصل مع المواطنين، من خلال منظومة تلقى الشكاوى، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يترجم من خلال فحصها وتنفيذ المطروح منها والتواصل مع المواطنين، منوهًا بأن العمل الميداني أحد أهم سمات الحكومة الجديدة وهو أمر مهم للغاية؛ لأن المواطن يحتاج لحضور المسؤولين في الشارع والعمل على تنفيذ بعض المشروعات التنموية.

وأوضح أن هذه الحكومة الجديدة لديها مهام عديدة غير تقليدية ومستجدة مع تطور وتصاعد الأوضاع، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطن وتلقي الشكاوى سيسهل عملها، وسيكون له مردود إيجابي على المواطن، وهو الوسيلة الحقيقة والأمر المهم لإيجاد حلول بناءه لتنهي الكثير من المشاكل والأعباء التي على المواطن.

وتابع: «الحكومة الجديدة لديها الكثير من المهام خلال الفترة المقبلة»، ولديها أدوات عمل غير تقليدية والاعتماد على التكنولوجيا أمر سهل التواصل مع المواطنين.