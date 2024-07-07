نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بمحافظة الدقهلية

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة الدقهلية، من الأمور التي تشغل أولياء الأمور في الوقت الحالي؛ من أجل تجهيز الأوراق المطلوبة والتوجه بها إلى المدرسة المحددة في التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة الدقهلية

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، رابطا من أجل الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة الدقهلية، بعد أن يتم إعلانها، إذ يجري الدخول علي الرابط وعمل الآتي:

- الدخول علي الرابط من هنا.

- كتابة الاسم والبيانات الخاصة بالطالب.

- الاستعلام علي النتيجة.

أوراق التقديم بمدارس رياض الأطفال 2024 في الدقهلية

أشارت المديرية إلى أن الأوراق المطلوبة جاءت على النحو التالي:

- أصل شهادة الميلاد + 2 صورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- رقم هاتف الأب والأم للتواصل.

- إثبات محل السكن سواء إيصال كهرباء أو مياه أو عقد إيجار موثق.

- البطاقة الصحية كاملة الدمغات مع صورتين منها.

- 6 صور للطفل.

- دفع المصروفات وتسليم إيصال السداد للمصروفات مع صورتين منه.

- حضور الطفل لعمل المقابلة الشخصية

- عمل كشف التأمين الصحي.

- دمغة دعم مشروعات ومهن تعليمية.

مد فترة التقديم لمدارس رياض الأطفال بالدقهلية.

وكانت مديرية التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، أعلنت مد فترة التقديم إلى مدارس رياض الأطفال 2024 في الدقهلية حتى يوم 7 يوليو الجاري.