عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا حول معركة البرث، وذلك تحت عنوان « ملحمة البرث.. 7 سنوات على معركة البطولة والصمود».

وأفاد التقرير: ««منسي بقى اسمه أسطورة» تتصدر هذه الكلمات قائمة شرف شهداء القوات الملسحة في أغنية الفرقة 103 صاعقة، التي تسرد بطولات رجالها لتطهير أرض سيناء من الإرهابيين».

ذكرى استشهاد العقيد أحمد صابر منسي

وأضاف: «وتحل اليوم ذكرى استشهاد العقيد أحمد صابر منسي، وهو أحد أبرز أبطال الصاعقة المصرية الذين أذاوقوا التكفيريين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حتى استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء».

وتابع: «شهد فجر 7 من يونيو 2017، هجوم 150 إرهابيا بواسطة 12 عربة دفع رباعي محملة بالسلح على كمين البرث بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف أر بي جي وقذائف هاون فضلا مدافع وقنابل يدوية وأخرى مفخخة».

التصدي للهجوم الإرهابي الغادر

وواصل: «تصدى منسي وأبطاله لهذا الهجوم الغادر بكل حسم وقوة مما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين واستشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، واستشهد في هذا الهجوم قائد الكتيبة 103 صاعقة العقيد أحمد منسي».