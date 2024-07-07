«البترول»: هناك ضرورة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق اكتشافات جديدة

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع قيادات هيئة البترول والوزارة، لمناقشة سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز، وأهم الموضوعات ذات الأولوية التي يجب العمل عليها من أجل زيادة معدلات الإنتاج، والعمل على تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة.

تلبية متطلبات المواطنين

وأكد «بدوي»، أن تحقيق النمو لموارد مصر من البترول والغاز هدف أساسي في ظل أهميتها كموارد الطاقة الأساسية في الوقت الحالي، من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية، مشددا على أن قطاع البترول يدرك أهمية دوره المؤثر في دفع النمو الاقتصادي بالقطاعات كافة، والذي يقوم بالأساس على الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية.

عودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة

وأضاف أن ذلك يستدعي تكاتف كل الجهود والعمل معا فريق واحد لتوظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لمواجهة التحديات الخاصة بالتراجع الطبيعي في حقول الإنتاج وإيقافه وعودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة، مؤكدا أن الكوادر البشرية في كل المواقع البترولية هي العصب الرئيسي لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج البترولي، وهو ما يتطلب دعمها وتحفيزها للعمل بأقصى كفاءة ممكنة لتطبيق خطط زيادة الإنتاج بمنتهى الفعالية، ودعم الكوادر المسؤولة عن تخطيط ووضع برامج الإنتاج للاستعانة بالحلول والأساليب المثلى لتحسين وزيادة الإنتاج.

ضرورة تواجد القيادات مع العاملين في الحقول

ووجه وزير البترول، القيادات بالتواجد جنبا إلى جنب مع العاملين بحقول الإنتاج والمنشآت البترولية والمتابعة الميدانية من منطلق الدور الرئيسي في دعم الكوادر البشرية في أداء مهامها وتمكينها من العمل في بيئة عمل محفزة وآمنة ودعمهم بكل الإمكانيات التي تمكنهم من تجاوز التحديات الإنتاجية وتحقيق الهدف المنشود لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.

كما لفت في الوقت نفسه إلى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين التي سيتم بذل مجهودات من أجل استغلالها، إلا أن زيادة الإنتاج من المصادر التقليدية من الزيت الخام والغاز تأتي حلول عاجلة تتطلب التركيز عليها وتنفيذها بفعالية.

تكاتف الجهود في قطاعات الوزارة

وشدد الوزير على أهمية منظومة السلامة في الحقول والمواقع الإنتاجية في إطار توفير بيئة عمل آمنة، كما أكد أهمية الشفافية والوقوف على التحديات كافة، وفي الوقت نفسه استغلال المقومات والعوامل الإيجابية للعمل على حلها من خلال تكاتف الجهود بين كل قطاعات العمل المختلفة داخل الكيانات البترولية والتي تؤدي أدوارا مكملة لبعضها.