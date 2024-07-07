«هيئة الدواء» توضح المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري

قالت هيئة الدواء المصرية، إن الحزام الناري عدوى فيروسية يسببها نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، وتسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا؛ يمكن أن يصيب أي مكان من الجسم.​​​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في تقرير رسمي، أصدرته اليوم الأحد، أنه في حالة الإصابة بجدري الماء، يبقى الفيروس في الجسم لبقية الحياة، وقد ينشط الفيروس مجددًا بعد سنوات ويسبب الحزام الناري​.

المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري

وأشارت هيئة الدواء إلى أن المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري تكون حول الخصر، أو على طول القفص الصدري، أو الظهر، وجانبي الوجه، وفي العينين، مؤكدا أن الحزام الناري قد يسبب آلامًا شديدة، ويمكن أن تساعد اللقاحات على تقليل خطر الإصابة.

​وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل ورشة عمل الخاصة بتجهيز المخازن للحصول على شهادة التخزين والتوزيع الجيد. وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بكيفية تطبيق اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد وتجهيز المخازن للحصول على شهادة التخزين والتوزيع الجيد، ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الاثنين الموافق 15 الشهر الجاري بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.​