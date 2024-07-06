هيئة الدواء تنظم 5 ورش ضمن أنشطة مبادرة «صيدلي واعي»

عقدت هيئة الدواء المصرية 5ورش توعوية «افتراضية» لصيادلة المجتمع، التي تتم شهريًا ضمن فعاليات وأنشطة مبادرة «صيدلي واعي.. مجتمع واعي»، والتي تم إطلاقها 2022.

تشجيع الممارسات الدوائية الصحيحة

وتعد سلسلة الورش الافتراضية منحة تدريبية مقدمة من هيئة الدواء المصرية، تقدم في شكل مجموعة من المحاضرات «الافتراضية - أونلاين»، وذلك بهدف تشجيع الممارسات الدوائية الصحيحة، بالإضافة إلى تحقيق التطوير المهني المستمر، ودعم خط الدفاع الأول بالمجتمع من الصيادلة المتميزين القادرين على التغيير الإيجابي.

ويتم عقد الورش من خلال فريق الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية شهريًا، في الموضوعات المختلفة، مثل مبادئ التثقيف الدوائي والمهارات اللازمة، واستخدام بخاخات الأمراض الصدرية، واستخدام المسكنات، إدارة أدوية مرضى الأورام، واستخدام أدوية ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر في رمضان، وأمراض الكبد المزمنة، وإدارة استخدام الدواء والتفاعلات الدوائية، والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات وعلاج الأمراض المعدية وغيرها من التخصصات الدوائية.

التعريف بجهود هيئة الدواء المصرية

وخلال الورشة جرى مناقشة التعريف بجهود هيئة الدواء المصرية المبذولة في التوعية المجتمعية والمبادرات، وكذلك المبادئ الأساسية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، وعلاج الأمراض المعدية، وكيفية إدارة التفاعلات الدوائية، بالإضافة إلى الأدلة الاسترشادية في علاج الفشل الكبدي والتثقيف الدوائي لمرضى الكبد، وشهدت الورش التوعوية تفاعلًا كبيرًا من الصيادلة المشاركين.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز دور صيدلي المجتمع، ودعم جهود تنمية الثقافة الدوائية لدى المواطن.