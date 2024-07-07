بين معركة التعمير والحرب على الإرهاب.. ملحمة تنموية نفذتها الدولة في سيناء

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا تحت عنوان «جهود كبيرة قامت بها الدولة للقضاء على الإرهاب في سيناء».

وأفاد التقرير: «ما بين معركة التعمير والحرب على الإرهاب، خاضت الدولة ملاحم في سيناء خلال السنوات الماضية فقد جاءت ثورة 30 من يونيو لتواجه الإرهاب والتطرف الذي تم زرعه في أرض الفيروز».

وأضاف: «خاضت القوات المسلحة والشرطة معركة بطولية لتطهير الأرض من جنس الإرهاب الذي أرادوا له أن يكن له خنجرا في خاصرة الدولة المصرية».

يد الجيش تحارب الإرهاب في سيناء

وتابع: «وفي الوقت الذي كانت يد الجيش تحارب الإرهاب في سيناء، كانت يد الدولة تمتد إليها بالتعمير والتنمية حتى جعلت من أرض الفيروز أرضا للنماء والخير لمصر، وباتت شبه جزيرة سيناء تجمع كل مكونات التنمية الشاملة ونفذت الجهات المعنية جملة من المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية مستفيدة في ذلك من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة».