أستاذ في العلوم السياسية: استمرار تمكين المرأة يتماشى مع الاستحقاق الدستوري

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن استمرار تمكين المرأة وإعطاء فرص جيدة للشباب يتماشى مع الاستحقاق الدستوري وتوجهات القيادة السياسية والحكومة في هذا التوقيت، مضيفا: «وجود ما يقرب من عشرين امرأة والعديد من الشباب في مواقع الدولة الوزارية والمحافظين أمر مهم، يؤكد الثوابت التي اكتسبتها هذه الشرائح في الفترة الماضية».

مشاركة متنوعة

وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أهمية مشاركة أكبر عدد من شرائح المجتمع في صنع القرار، موضحًا أن هذا الأمر يعزز فلسفة نظام الحكم، ويؤكد حرص الرئيس على مشاركة أكبر قدر من الشرائح في المجتمع.

أولويات الحكومة

وبالنسبة للمؤتمر الأخير للحكومة الجديدة، أوضح أن المؤتمر تناول تحديد أولويات الحكومة وقضايا حقوق الإنسان والحوار الوطني والخطاب الديني، مشددًا على ارتباط هذه القضايا بالتوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة واستكمال دور الحوار والنقاش على مستويات متعددة، قائلا «هذا يؤكد على المناخ الذي تعيشه مصر بصورة أو بأخرى، ويعكس حرص الحكومة على طرح مزيد من الأفكار والرؤى».

وأوضح أن جدول أعمال الوطن سيُكتب مع هذه الحكومة وفق أولوياتها وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها في بيان تشكيل الحكومة بكل قطاعاتها.