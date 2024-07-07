«الكينج يفتتح الغناء».. عروض فنية ضخمة في مهرجان العلمين

قالت الإعلامية نهى درويش، إنّ أياما قليلة تفصلنا عن افتتاح مهرجان العلمين الجديد الخميس الموافق 11 يوليو 2024.

حفلة محمد منير

وأضافت درويش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ يوم الافتتاح سيشهد حفل المطرب محمد منير، كما سيشهد المهرجان حفلات لكبار نجوم مصر والعالم العربي.

وتابعت: «الاستعدادات تجري على قدم وساق، وبمجرد دخول العلمين نرى كل العمال والمشاركين في مهرجان العلمين الجديدة يستعدون لافتتاح المهرجان الخميس المقبل».

فترة انعقاد المهرجان

وأكدت أنّ المهرجان سيستمر من الخميس 11 يوليو حتى 30 أغسطس، ويشهد العديد من الأنشطة الترفيهية والعروض المسرحية والألعاب الرياضية، فضلا عن توجد أجزاء مخصصة للأطفال والحيوانات الأليفة، حتى تشارك كل الفئات في المهرجان.