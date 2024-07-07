موعد حفلات الموسيقيين في مهرجان العلمين.. أبرزهم عمر خيرت

تشهد النسخة الثانية من مهرجان العلمين لعام 2024، تنوعا في الحفلات الغنائية ضمن البرنامج المقرر انطلاقه يوم 11 يوليو الجاري ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

حفلات موسيقية في مهرجان العلمين

وحرص القائمون على مهرجان العلمين، تقديم برنامجا متنوعا في شكلها الفني وسيكون من بينها حفلات موسيقية لكبار الموسيقيين في مصر، أبرزهم عمر خيرت، وفيما يلي نستعرض أبرز الحفلات الموسيقية:

- حفل الموسيقار نادر عباسي في الأسبوع الثالث من المهرجان يوم الخميس الموافق 25 يوليو وتقدمها الإعلامية إسعاد يونس.

- حفل الموسيقار عمر خيرت في الأسبوع الرابع من المهرجان يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس.

تخصيص 60% من إيرادات المهرجان لفسلطين

يذكر أن مهرجان العلمين أعلن في المؤتمر الصحفي الخاص به، عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح أخواتنا في فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري على شعار مهرجان العالم علمين.