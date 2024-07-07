قبل عرضها في مهرجان العلمين.. تفاصيل مسرحية «عملوها إزاي»

يطل النجم كريم محمود عبد العزيز على جمهوره في فعاليات مهرجان العلمين 2024، في عرض مسرحي جديد بعنوان «عملوها إزاي»، والذي يعرض على مدار 3 ليال في الفترة من 15 إلى 17 أغسطس المقبل، في الأسبوع السادس من فعاليات مهرجان العلمين الذي ينطلق في 11 يوليو الجاري ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

مسرحية «عملوها إزاي» تدور في إطار كوميدي أثناء تحقيق أشهر محقق في حل أصعب ألغاز الجرائم ومعه مساعده عن جريمة حدثت في لوكيشن تصوير نجم شهير لتدور بينهم مجموعة من الأحداث الكوميدية، وهي من بطولة كريم محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، سليمان عيد، حمدي المرغني ومحمد أسامة (أوس أوس).

4 مسرحيات من موسم الرياض إلى مهرجان العلمين

يأتي عرض المسرحية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين ضمن بروتوكول التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية، وموسم الرياض.

وستُعرض 4 مسرحيات من موسم الرياض في مهرجان العلمين وهي «السندباد» بطولة كريم عبد العزيز،«التلفزيون» بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ومسرحية «عملوها إزاي»، بالإضافة إلى مسرحية «حبيبتي من تكون».