معلومات عن منطقة نورث سكوير.. تستقبل فاعليات مهرجان العلمين 2024

على مساحة نحو 164 ألف متر مربع، يستعد «نورث سكوير مول» فتح أبوابه لاستقبال زائري مدينة العلمين الجديدة طوال فترة مهرجان العلمين التي تمتد من 11 يوليو حتى 30 أغسطس، باعتباره أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

معلومات عن منطقة نورث سكوير

وبحسب الصفحة الرسمية لشركة «كاونسل ماسترز» المسؤولة عن إدارة وتشغيل «نورث سكوير» بمدينة العلمين الجديدة، إذ يُعد «نورث سكوير» أول مركز ترفيهي متكامل يطل مباشرة على بحر العلمين الجديدة والساحل الشمالي، ويضم فندقًا يضم أكثر من 80 غرفة و20 جناحًا فاخرًا، وشاطئًا بمساحة 6,000 متر مربع، ومركزًا تجاريًا كبيرًا يحتوي على أكثر من 350 علامة تجارية، بالإضافة إلى موقف سيارات يتسع لـ 3200 سيارة.

ويوفر «نورث سكوير» دخول مجاني لجميع الزائرين من خلال 6 بوابات ضخمة تمثل المداخل والمخارج، وهو ما يوفر لرواد المول والزائرين التسوق والاستمتاع بالعديد من المطاعم والكافيهات والعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تخدم الزائرين، وتوفر للسائح مكانًا مميزًا للتنزه والتسوق والاستمتاع بأجواء الساحل الشمالي.

نورث سكوير يستعد لاستضافة مهرجان العلمين 2024

ويقول جورج ميتري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كاونسل ماسترز»، إنّ الشركة نجحت بالفعل أن يكون «نورث سكوير مول» الوجهة الترفيهية والتسويقية الأولى في منطقة الساحل الشمالي بالكامل، خاصة وأنّه يقدم خدمات متكاملة لجميع السياح طوال موسم الصيف، إذ استقبل «نورث سكوير» خلال موسم صيف 2023 أكثر من 100 ألف، وتتطلع لمضاعفة هذا العدد خلال الموسم الحالي في ظل افتتاح فروع لعلامات تجارية جديدة تصل لأكثر من 70 علامة تجارية.

وكانت الصفحة الرسمية لمنطقة «نورث سكوير» أعلنت عن استعدادها لاستقبال زوار مدينة العلمين الجديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام قائلة: «يسعدنا استضافة مهرجان العلمين الجديدة 2024 في نورث سكوير، استعدوا لمفاجآت لا تصدق هذا الصيف، ليس فقط في نورث سكوير ولكن في جميع أنحاء مدينة العلمين الجديدة».