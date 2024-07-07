محمد منير لـ«الوطن»: مهرجان العلمين «قريب لقلبي»

تعمل إدارة مهرجان العلمين على قدم وساق على تجهيز حفلاتها خلال الدورة الثانية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس المقبل، ومن أول الحفلات حفل الفنان محمد منير يوم الجمعة المقبل، والذي يستعد حالياً لإجراء بروفات خاصة بجفله، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه محمد منير بعد تقديمه حفلا نجاحا في العام الماضي.

محمد منير متحمس لحفله بمهرجان العلمين

وأكّد الكينج محمد منير أنَّه متشوق لمقابلة جمهور العلمين، مضيفاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أن يشهد الحفل عددًا من المفاجآت وأن مهرجان العلمين قريب لقلبه.

أسعار حفل محمد منير في العلمين

وطرح موقع تذكرتي فئات تذاكر حفل الكينج محمد منير لإتاحة الفرصة للجمهور للحجز، وتبدأ بسعر 600 جنيه للتذكرة العادية، و80 ألفًا للتذكرة VIP داخل الصالة والتي تتيح الفرصة لتواجد 10 أشخاص.

ومن المقرر أنَّ يقدم محمد منير خلال حفلته في مهرجان العلمين عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة لدى الجمهور، وجرى تخصيص 60% من أرباح الحفل لصالح أشقائنا في فلسطين.