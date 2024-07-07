جامعة عين شمس تحقق المركز الأول بالمهرجان الدولي للمسرح في الدار البيضاء

حقق منتخب جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي المركز الأول على العالم بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء في دورته 36 بالملكة المغربية، بالعرض المسرحي «سالب صفر»، من تأليف مصطفى طلعت، وفكرة وإخراج إسلام خالد، وذلك تحت الإشراف العام إبراهیم سعید حمزة أمین الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

فوز العرض المسرحي سالب صفر بالجائزة الكبرى

وأعلنت اللجنة فوز العرض المسرحي «سالب صفر» بالجائزة الكبرى؛ ليتوج منتخب تمثيل الجامعة وتحصل الجامعة على المركز الأول على العالم.

وحصدت الجامعة جائزة أفضل سينوغرافيا لمحمد ذكي، وجائزة أفضل تمثيل رجال مناصفة بين كل من الطالب محمد توفيق والطاب شاهر عبد القادر.