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جامعة عين شمس تحقق المركز الأول بالمهرجان الدولي للمسرح في الدار البيضاء

كتب:

أحمد أبوضيف
01:32 م | الأحد 07 يوليو 2024
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

حقق منتخب جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي المركز الأول على العالم بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء في دورته 36 بالملكة المغربية، بالعرض المسرحي «سالب صفر»، من تأليف مصطفى طلعت، وفكرة وإخراج إسلام خالد، وذلك تحت الإشراف العام إبراهیم سعید حمزة أمین الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

فوز العرض المسرحي سالب صفر بالجائزة الكبرى

وأعلنت اللجنة فوز العرض المسرحي «سالب صفر» بالجائزة الكبرى؛ ليتوج منتخب تمثيل الجامعة وتحصل الجامعة على المركز الأول على العالم.

وحصدت الجامعة جائزة أفضل سينوغرافيا لمحمد ذكي، وجائزة أفضل تمثيل رجال مناصفة بين كل من الطالب محمد توفيق والطاب شاهر عبد القادر.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.