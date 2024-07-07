طالبت الفنانة غادة إبراهيم من جمهورها الدعاء لشقيقها، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى نقله للعناية المركزة، بعد أن تدهورت حالته نتيجة ضعف في عضلة القلب وتليف في الرئة .

غادة إبراهيم تطلب الدعاء لشقيقها بعد تعرضه لوعكة صحية

ونشرت غادة إبراهيم عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «أرجو الدعاء لأخويا، فالدعاء يغير الأقدار».

توالت عليها التعليقات من الجمهور وأصدقائها بالوسط الفني، متمنين له الشفاء العاجل، وأن يخرج بصحة وعافية من تلك المحنة.

تفاصيل الحالة الصحية لشقيق غادة إبراهيم

وعن تفاصيل مرضه، أكّدت غادة إبراهيم خلال تصريحات صحفية، أنَّ شقيقها كان يصلي الفجر، ولكنه سقط فاقدًا الوعي فجأة، ونقل للمستشفى بسبب ضعف في عضلة القلب وتليف في الرئة، مطالبة كل محبيها بـ الدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الوعكة على خير.