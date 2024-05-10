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غادة إبراهيم: «الفن ما يأكلش عيش وطول عمري عايشة من خير أبويا»

كتب:

أحمد شعراني
07:26 م | الجمعة 10 مايو 2024
غادة إبراهيم

غادة إبراهيم

كشفت الفنانة غادة إبراهيم خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، عن مصدر دخلها بعيدًا عن العمل الفني، خاصة في ظل قلة أعمالها سواء في السينما أو الدراما، حيث اكتفت خلال السنوات الأخيرة الماضية بالظهور ضيف شرف أو في أدوار صغيرة.

وسخرت إبراهيم، ممن يعتقدون أنها تعتمد على الفن في حياتها قائلة: «هو المستوى اللي أنا عايشه فيه ده من الفن؟ هو الفن بالشكل اللي أنا بشتغل بيه ده، يقعدني على النيل وأركب عربيات، ويسفرني بروكسيل مرتين في السنة لأختي وأسافر لأهلي في لندن وباريس كل شوية، لا أنتوا فاهمين غلط».

وأكملت حديثها: «أنا عايشة من قبل ما أدخل الفن من خير أبويا، عندنا محلات في الإسكندرية، وشغل خاص بعيد عن الفن في العقارات، أنا مصاريفي كتير، والمعدل اللي بشتغل بيه في الفن ميعيشنيش».

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