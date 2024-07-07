البرلمان العربي يستنكر قصف كيان الاحتلال لمدرسة نازحين بالنصيرات

استنكر البرلمان العربي بشدة قصف «الاحتلال الإسرائيلي» لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والتي تأوي آلاف النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء.

استمرار حرب الإبادة

وأضاف البرلمان العربي، أن استمرار كيان الاحتلال في استهداف المدارس ومراكز إيواء النازحين، وارتكاب المجازر المروعة، هو استمرار لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتحدي سافر لكل القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني.

الحد من المجاعة

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب، والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع.