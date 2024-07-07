هل الادخار في المشغولات الذهبية عيار 21 أفضل أم «السبائك 24»؟

الذهب ملاذ آمن للاستثمار يلجأ إليه الكثيرون لحفظ مدخراتهم على المدى الطويلـ ولكن، عند اتخاذ قرار الشراء يواجه الراغبون في الاستثمار الذهب سؤالًا هامًا أيهما أفضل: المشغولات الذهبية عيار 21 أم سبائك الذهب عيار 24؟

أجاب عن هذا السؤال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا إنَّ السبائك عيار 24 والجنيهات الذهبية عيار 21 الأكثر مبيعًا للراغبين في الاستثمار.

لماذا يُفضل الادخار في السبائك عن المشغولات الذهبية؟

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أنَّه من الأفضل شراء السبائك الذهبية والعملات الذهبية، وذلك في حالة الادخار، خاصة أنّها أفضل وأوفر من حيث انخفاض سعر المصنعية.

ولفت إلى أنَّ البعض يفضل شراء المشغولات عيار 21 أو عيار 18، إذ تعتبر المشغولات زينة واستثمار في نفس الوقت، إلا أنَّ مصنعيتها تكون كبيرة مقارنة بالسبائك والجنيهات، كما أنّها تخسر هذه المصنعية في البيع.

وتابع أنَّه يجب على المواطنين الراغبين في شراء الذهب الشراء من أماكن موثوق بها، وأن تكون مرخصة وخاضعه للرقابة من جهات الدولة، ولا يفضل بيع الذهب إلا في حالة الضرورة، إذ أنَّه يعد الملاذ الآمن على المدى البعيد.

أسعار الذهب

كشفت شعبة الذهب أعلنت أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 3691 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى ويدخل في صناعة السبائك.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل في التعاملات الصباحية 3230 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا، وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 مبلغ 2769 جنيهًا في التعاملات الصباحية.