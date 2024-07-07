أسعار المانجو اليوم الأحد 7-7-2024 في الإسماعيلية.. اعرف أرخص الأنواع

شهدت أسعار المانجو اليوم في محافظة الاسماعيلية انخفاضا جديدا في أسواق الجملة والمزارع، بالتزامن مع بداية موسم البشائر في بداية شهر يوليو الجاري، ووجود بعض الأصناف المحلية والأجنبية الي تتميز بها المحافظة عن باقي الأصناف التي تنتجها المحافظات الأخرى، وإعلان بعض التجار عن الأسعار بشكل يومي.

أسعار المانجو اليوم في الإسماعيلية

وانخفضت أسعار المانجو اليوم في الإسماعيلية، لتسجل 28 جنيها للمانجو السكري، والتي تعتبر من أفضل الأنواع في الفترة الحالية، لاكتمال نضجها على الأشجار وبدء تساقطها منذ بداية شهر يوليو الجاري.

وقال إبراهيم صالح، مزارع مانجو في الإسماعيلية، إن المانجو الزبدة تراوحت بين 60 و20 جنيها للكيلو بحسب جودة الثمرة وحجمها واكتمال نضجها على الأشجار، مسجلة انخفاض 50% تقريبا عن العام الماضي 2023.

أرخص أنواع المانجو في الإسماعيلية

وقال «صالح»، إن أسعار المانجو اليوم في الإسماعيلية سجلت 25 جنيها لصنف المانجو البلدية، و30 جنيها لصنف الصديقة، و25 جنيها لصنف المانجو الجولك، و50 جنيها لصنف العويس.

وأشار «صالح» إلى أن أسعار المانجو اليوم انخفضت عن أول شهر يوليو، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة مع زيادة كميات لمحصول التي سيتم جنيها من المزارع المختلفة.