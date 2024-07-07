أسعار المانجو اليوم الأحد 7-7-2024.. البلدي بـ15 جنيها

استقرت جميع أسعار المانجو اليوم الأحد 7-7-2024، من أنواع الفص، والبلدي- والزبدية، وتيمور، والفونس وغيرها من الأنواع التي تحفل بها المزارع المصرية، والتي تصل يوميًا إلى سواق العبور للبيع والشراء بسعر الجملة.

أسعار المانجو اليوم الأحد 7-7-2024

ويشهد الموسم الصيفي منذ بدايته كميات كبيرة من جميع أنواع الفاكهة الصيفية، متوفرة يوميًا وبكميات كبيرة في جميع الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بسبب وجود زيادة كبيرة في الشتلة الصيفية من جميع أنواع الفاكهة، منها المانجو المتوفرة بأصنافها المختلفة، هذا وعن أسعار المانجو اليوم الأحد 7-7-2024 في سوق العبور فقد جاءت كالتالي:-

- كيلو المانجو العويس يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

- كيلو المانجو الهندي يتراوح بين 17 و23 جنيهًا.

- كيلو المانجو التيمور يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

- كيلو الزبدية يتراوح بين 17 و21 جنيهًا.

- كيلو البلدي بين 15 و18 جنيهًا.

- كيلو فونس بين 20 و30 جنيهًا.

- كيلو المانجو الفص بين 40 و70 جنيهًا.

- كيلو المانجو صديقة بين 18 و22 جنيهًا.

- كيلو جولك بين يتراوح بين 18 و20 جنيهًا.

- كيلو سكري يتراوح بين 17 و25 جنيهًا.

- كيلو المانجو دبشة بين 16 و22 جنيهًا.

- كيلو المانجو العويس بين 30 و35 جنيهًا.

- كيلو بيض العجل بين 18 و20 جنيهًا.

- كيلو سنارة بين 18 و20 جنيهًا.