وزير التعليم: طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ للكثافات الطلابية وعجز المعلمين

عقد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديري مديريات التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمديريات القاهرة والجيزة والشرقية؛ في مستهل سلسلة لقاءات دورية سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك لاستعراض أهم القضايا التي تواجه العملية التعليمية وفقًا للتحديات على أرض الواقع، وطرح مقترحات وحلول عاجلة قابلة للتنفيذ قبل بداية العام الدراسي 2024 - 2025.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير التعليم بقيادات الوزارة، مؤكدًا أنَّ العمل والتعاون الوثيق مع المديريات التعليمية والإدارات وكذلك داخل المدارس على رأس أولوياته، لمواجهة مشاكل وتحديات العملية التعليمية، مؤكّدًا أنَّ اللقاءات الدورية تستهدف الاستماع لكافة المشكلات الواقعية وتلقي المقترحات والحلول الفعلية في إطار الإمكانات المتاحة.

4 تحديات رئيسية تواجه منظومة التعليم

وأشار إلى أنَّ هناك 4 تحديات رئيسية تواجه منظومة التعليم سيتم التركيز على مواجهتها بكل السبل والوسائل خلال المرحلة المقبلة، وهي الإتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين وتدريبهم بما يتواكب مع المناهج المطورة وجذب الطلاب للمدارس وعبء المناهج الدراسية بمرحلة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنَّ وضع حلول تناسب الواقع وتقضي على التحديات المزمنة يأتي من خلال جهود جماعية بمشاركة كافة الأطراف في العملية التعليمية.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول الأوضاع القائمة داخل المدارس والتحديات على أرض الواقع، حيث استمع وزير التعليم لكل الآراء والمقترحات المختلفة، مؤكّدًا أنَّ التحديات الأربعة الرئيسية تمثل تحديات طويلة الأمد، يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور منذ سنوات طويلة، مشددًا على أنّها ستكون أهم محاور عمله.

جاء ذلك بحضور أحمد ضاهر نائب الوزير، وأيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير للتعليم الفني، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم بالوزارة، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعدد من مديري ووكلاء ومديري الإدارات ومديري المدارس بالمحافظات الثلاثة.