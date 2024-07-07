تنسيق الجامعات 2024.. أقسام وبرامج كلية الهندسة جامعة المنوفية

يترقب طلاب شهادات الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2024 من أجل التقديم في الكليات التي يرغبون بها، ومن أهم تلك الكليات هي كلية الهندسة جامعة المنوفية والتي تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في ستة برامج هندسية من الأقسام العلمية المختلفة بالكلية.

شروط القبول بكلية الهندسة جامعة المنوفية

وحددت كلية الهندسة شروط التقديم بها قبل ظهور تنسيق الجامعات 2024، حيث تقبل من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات «علمي رياضة»، وأن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق هذا العام، وشهادات الالتحاق تكون عبارة عن «ثانوية عامة - ثانوية صناعية - الدبلومة الأمريكية - الدبلومة البريطانية - الشهادات المعادلة».

أقسام كلية الهندسة جامعة المنوفية

وأعلنت الصفحة الرسمية لجامعة المنوفية عن أقسام كلية الهندسة، والتي تحتوي على 6 أقسام كما يلي:

تضم كلية الهندسة ستة أقسام علمية هي:

1- قسم الهندسة الكهربية

2- قسم القوي الميكانيكية

3- قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

4- قسم الهندسة المدنية

5- قسم الهندسة المعمارية

6- قسم العلوم الأساسية الهندسية

بينما تحتوي كلية الهندسة جامعة المنوفية على عدد 9 برامج كما يلي:

1- برنامج هندسة القوى الهندسية والآلات.

2- برنامج الهندسة الكهربية والحاسبات.

3- برنامج الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

4- برنامج القوى الميكانيكية.

5- برنامج الهندسة المدنية.

6- برنامج هندسة الميكاترونيات.

7- برنامج الهندسة المعمارية.

8- برنامج الهندسة المدنية للبنية التحتية والمياه.

9- برنامج هندسة الطاقة الجديدة والمستدامة.