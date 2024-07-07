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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية التربية النوعية بنسبة نجاح 91% 

كتب:

عصام علم الدين
02:19 م | الأحد 07 يوليو 2024
اعتماد نتيجة كلية التربية النوعية بالمنوفية

اعتماد نتيجة كلية التربية النوعية بالمنوفية

اعتمد، اليوم، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية التربية النوعية للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح بلغت 91.74%.

عدد الطلاب وتقديراتهم 

وأوضح «القاصد»، أن الكلية تضم 6 أقسام علمية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بكلية التربية النوعية الفرقة الرابعة بجميع الشعب بلغ عددهم 1319 طالبا وطالبة، نجح منهم 1210، وحصل 26 طالبا وطالبة على تقدير ممتاز، و236 على تقدير جيد جدا، و654 على تقدير جيد، بينما حصل 294 على تقدير مقبول.

نسب النجاح في الأقسام 

وذكر الدكتور محمد زيدان عميد الكلية، أن نسبة النجاح بقسم الاقتصاد المنزلي 89.86%، وفي قسم التربية الفنية نسبة النجاح 94.21%، وفي قسم التربية الموسيقية 89.66%، وفي قسم الإعلام والصحافة والإذاعة 96.20%، وفي قسم الإعلام التربوي والمسرح 84.13%، وقسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي بلغت نسبة النجاح 93.30%.

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