«قانونية مستقبل وطن»: الحوار الوطني «بوصلة» للحكومة الجديدة

قال المستشار شعبان رأفت أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني شكل حالة غير مسبوقة من الاصطفاف الوطني، وإعلاء المصلحة الوطنية، وتناغم كبير بين القوى السياسية، والذي نتج عنه إثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح بمثابة بوصلة للحكومة الجديدة.

وضع رؤية ومقترحات لحل العديد من المشكلات

وأضاف أن الحوار الوطني ساهم بقوة من خلال عدد من المخرجات في وضع رؤية وخطة وأفكار ومقترحات لحل العديد من المشكلات في عدد من القطاعات المختلفة، أبرزها الملف السياسي، والاقتصادي، والأمن العام، والصناعة، والزراعة، وغيرها من الملفات الحيوية أبرزها القضية الفلسطينية.

وأشاد بتبني الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحالة التواصل بين الحوار الوطني والسلطة التنفيذية ونتائج ذلك على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حريصة على اختراق العديد من الملفات الشائكة، ووضع رؤية شاملة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهذا يعني أن الفترة المقبلة سيكون للحوار المزيد من الأدوار الفاعلة على أرض الواقع.

إثراء الحياة الحزبية

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني يشكل معادلة حقيقة في الحياة السياسية، واهتمام القيادة السياسية بالحوار يعكس الجدية في إثراء الحياة الحزبية، وأن يكون الجميع شريك في مناقشة قضايا الوطن، ووضع رؤية وأفكار قابلة للتطبيق، لتغليب المصلحة الوطنية في ظل التحديات الكبيرة التي نشهدها.