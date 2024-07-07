مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف برفح الفلسطينية

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارات الإسعاف بمدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة، ارتقى 23 شهيدا إثر سلسلة من الغارات التي شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

انتشال 5 شهداء

وأضاف «أبو كويك»، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم «جولة المراسلين»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء، 3 منهم في منطقة كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، وهؤلاء الثلاثة كان الاحتلال الإسرائيلي اعتقلهم، وبعدما أطلق سراحهم جرت عملية تصفية جسدية لهم».

وصول الشهداء إلى مستشفى ناصر

وتابع: «الشهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جثامين هامدة وقد عثر في أيديهم على آثار لحبال كبلهم الاحتلال الإسرائيلي بواسطتها، وشهيدان جرى انتشال جثمانيهما من منطقة وادي غزة وسط القطاع».