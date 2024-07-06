عمرو موسى: سياسة الاحتلال الإسرائيلي عنصرية

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة عنصرية، بحيث أن أصلي وعنصري يتفوق على الآخر، فكيف يتم القبول بمثل هذا الكلام؟.

وأضاف «موسى»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، «يتفوق علينا هذه الثقافة؟ الثقافة العدوانية؟ وأين تاريخنا وإسهامنا الكبير في الحضارات واستقرار وإثراء العالم؟ فلماذا نقبل بغير ذلك؟».

وتابع: «هذا كله يأتي في إطار المبادرات السياسية التي لدينا، لكن الإمعان في انتهان كرامة الناس يؤدي إلى 7 أكتوبر، وإذا تم رجوع الحال إلى ما كنا فيه المرة المقبلة ستكون 8 أكتوبر والتي يليها 10 أكتوبر ويليها 11 أكتوبر، الفلسطينيين استيقظوا، وهو شعب لديه قضية ومستعد يدافع ويستشهد في سبيلها».