رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عمرو موسى: سياسة الاحتلال الإسرائيلي عنصرية

كتب:

محمد عزالدين
11:53 م | السبت 06 يوليو 2024
عمرو موسى

عمرو موسى

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة عنصرية، بحيث أن أصلي وعنصري يتفوق على الآخر، فكيف يتم القبول بمثل هذا الكلام؟.

وأضاف «موسى»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، «يتفوق علينا هذه الثقافة؟ الثقافة العدوانية؟ وأين تاريخنا وإسهامنا الكبير في الحضارات واستقرار وإثراء العالم؟ فلماذا نقبل بغير ذلك؟».

وتابع: «هذا كله يأتي في إطار المبادرات السياسية التي لدينا، لكن الإمعان في انتهان كرامة الناس يؤدي إلى 7 أكتوبر، وإذا تم رجوع الحال إلى ما كنا فيه المرة المقبلة ستكون 8 أكتوبر والتي يليها 10 أكتوبر ويليها 11 أكتوبر، الفلسطينيين استيقظوا، وهو شعب لديه قضية ومستعد يدافع ويستشهد في سبيلها».

 

اقرأ المزيد:

«إكسترا نيوز»: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة لليوم الثاني تواليا

«القاهرة الإخبارية»: اندلاع حرائق جنوب «بيت هيلل» شمالي إسرائيل

إسرائيل ترفض التعهد بتحديد سقف زمني لإتمام المرحلة الثانية من هدنة غزة

معلومات عن كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد.. أسرته يهودية ويؤيد إسرائيل

أمين «حركة فتح»: إسرائيل استخدمت الأسلحة المحرمة دوليا للسيطرة على غزة

آخر التطورات بجنوب لبنان.. إسرائيل تقصف بالمدافع وحزب الله يرد بالأسلحة الثقيلة
بقلم محمد عزالدين