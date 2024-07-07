رئيس هيئة قناة السويس: حريصون على تعزيز دورنا المجتمعي والخدمي في الإسماعيلية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حريصة على تعزيز دورها الخدمي والمجتمعي بمنطقة القناة، واعتزامها تطوير وتحديث حزمة الخدمات المقدمة من خلالها في المجالات المختلفة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال لقائه اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، تطلع الهيئة لاستكمال التعاون البناء مع محافظة الإسماعيلية وفتح آفاق أرحب للتنسيق المشترك في مجالات عمل جديدة بما يصب نحو تحقيق المصلحة العامة وتلبية المتطلبات التنموية للمرحلة الراهنة.

بحث التعاون مع محافظ الإسماعيلية

وعقد محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال لقاء مع الفريق أسامة ربيع بديوان عام محافظة الإسماعيلية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات تطوير حزمة الخدمات المقدمة بواسطة الهيئة لمواطني المحافطة، مقدما التهنئة له على ثقة القيادة السياسية بتعيينه محافظا للإسماعيلية، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد في أداء مسئولياته.

وأعرب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية عن تقديره للدور التنموي والخدمي لهيئة قناة السويس، ودورها الكبير في دعم محافظات القناة كشريك رئيسي في دفع عملية التنمية بالمحافظة.