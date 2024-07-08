عمره أقدم من الأرض.. 10 حقائق مذهلة لا تعرفها عن الألماس

بمرور كل يوم تتوالى الاكتشافات التي تبهر العالم خاصة القشرة الأرضية التي تضم كنوزا لم يتم التوصل إليها بعد، ومؤخرًا تم الكشف عن منجم قديم للألماس يعد بمثابة كنز جديد حيث يحتوي على أكبر مخزون للماس في العالم.

اكتشاف أكبر منجم للماس

عثر العلماء مؤخرًا على أكبر منجم يحتوي على ألماس الوردي في العالم حتى اليوم، ويقع على ضفاف بحيرة أرجيل في منطقة نائية شمال شرق أستراليا الغربية، ويحتوي على أكثر من 191 طنا من الألماس، حسب مجلة «لايف ساينس العلمية».

معلومات مذهلة عن الألماس

يعد الألماس بأنواعه وأشكاله المختلفة من الأحجار التي لا تقدر بثمن، وهو ما نستعرضه خلال التقرير الآتي وفق موقع «forevermark» العالمي:

- يعد حجر الألماس قديم قدم الأرض نفسها، ولا يوجد ألماستان متماثلتان على الإطلاق.

- اعتقد الإغريق قديمًا أن الألماس هو عبارة عن دموع الآلهة، وكان الرومان يعتقدون أنه شظايا من النجوم.

- تحتوي العديد من النجوم على نوى من الماس.

- تشكلت الماسات قبل فترة طويلة من ظهور الديناصورات على الأرض، وبعضها أقدم من النجوم، حيث يبلغ عمر الماسة الأصغر سنًا ما يقرب من مليار عام.

- يتشكل الألماس في أعماق الأرض، تحت حرارة وضغط شديدين، ويندفع إلى السطح بسرعات لا تصدق في ارتفاعات الحمم البركانية المنصهرة.

- يعد الألماس هو أصعب مادة طبيعية عرفها الإنسان، فهو أصعب بـ 58 مرة من أصعب معدن على وجه الأرض.

- لا يمكن خدش الألماس إلا بالماس.

- يعد الألماس نادرا للغاية، فإذا تم جمع كل الماسات المصقولة منذ بداية الزمان، فلن تملأ سوى حافلة ذات طابقين.

- الألماس الذي يزيد وزنه عن قيراط واحد هو واحد في المليون.