قنبلة موقوتة في منزلك.. كيف تتجنب الماس الكهربائي الناتج عن زينة رمضان

الزينة والأنوار يربطها الكثير من الناس بشهر رمضان المبارك، وهي إحدى مظاهر الاحتفال، إلا أن هناك مشكلات كارثية قد يقعوا فيها بسبب الزينة ذات الأنوار التي تعمل بالكهرباء، لما قد تسببه من الماس الكهربائي الذي قد يحدث ويتسبب في حدوث حرائق تلحق أضرارًا بالمنزل.

نصائح لتجنب حدوث الماس الكهربائي

حتى يحافظوا على سلامة أسرهم، وفقًا لما نشرته صحيفة «Sky News» العربية، هناك نصائح لتجنب حدوث الماس الكهربائي، الذي قد تسببه زينة رمضان، يلزم عليك إتباع الآتي للتعامل مع الماس كهربائي:

ابتعاد الزينة عن مصادر كهرباء متعددة، بمعنى أنه يجب تعليقها بعيدًا عن التكييف، يكفي كابل الكهرباء الموصلة به.

ابتعد عن إلقاء الماء بالقرب منها.

احرص على إغلاق الأجهزة الكهربائية في حال عدم التواجد في المنزل.

يلزم الابتعاد تمامًا عن المصادر الكهربائية حتى تحافظ على سلامتك وسلامة الأسرة.

الاتصال بفني متخصص لتجنب حدوث مشكلة، إذا كنت لم تعرف كيفية وضعها في المكان الصحيح.

كيفية التعامل مع الماس الكهربائي

وبحسب جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التعامل مع الماس الكهربائي، وذلك وفقًا لما يلي:

عليك إغلاق مفاتيح الكهرباء فورًا.

غلق التيار الكهربائي حتى لا تتفاقم المشكلة.

يجب طلب رجل الإطفاء، ولكن يجب محاولة إطفائها من خلال استخدام الأقمشة.

تجنب استخدام الماء في إطفاء حرائق الماس حتى لا تصاب بصعق كهرباء يسبب الوفاة.