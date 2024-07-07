أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور.. «بكم الكيلو النهاردة»

شهدت أسعار البطاطس في الأسواق المصرية، حالة من الاستقرار اليوم الأحد 7-7-2024، حيث تراوح سعر البطاطس اليوم بين 12 و17 جنيها في الكيلو في أسواق الجملة، لتصل إلى المُستهلك في أسواق التجزئة اليوم بين 20 و22 جنيها للكيلو.

أسعار البطاطس اليوم

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار البطاطس اليوم داخل سوق العبور، لـ تجارة الجملة، التي يتراوح سعرها ما بين 12 إلى 17 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 5 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر البصل من 4.5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 8 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 4 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 6 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار بلدي من 14 إلى 16 جنيهًا.

- يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 22 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا من 12 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 6.5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الجريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 10 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

- يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 30 جنيهًا.

- يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 15 إلى 35 جنيهًا

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 40 إلى 90 جنيهًا.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 29 جنيهًا.

- يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 21 جنيهًا.

- يتراوح سعر المانجو البلدي من 15 إلى 18 جنيهًا.