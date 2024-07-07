مواعيد التقديم في مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية.. المصاريف والرابط

أعلنت مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2024 - 2025 بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، السويس، المنيا، الوادي الجديد، القليوبية، أسيوط، قنا، جنوب سيناء، البحيرة»

افتتاح مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية

كما أعلنت مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية أنه تم افتتاح فروع جديدة، بمحافظات «كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، سوهاج».

وأشارت المدرسة أن التقديم بدأ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 5/7/2024 ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15/7/2024 في التخصصات التالية: «اتصالات، برمجة وتطوير المواقع، شبكات وأمن المعلومات»

مصاريف مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية

كما حددت مدارس We المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، أن المصاريف الدراسية للعام الدراسي الأول 6000 جنيه مصري، وللعام الدراسي الثاني 7000 جنيه مصري، للعام الدراسي الثالث 8000 جنيه مصري، علماً أنه سوف يتم توفير تسهيلات لسداد تلك المبالغ تيسيراً على أولياء الأمور.

رابط مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية

وحددت المدارس التقديم من خلال رابط بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، وجاء على النحو الآتي https://dualedu.moe.gov.eg

وأعلنت المدرسة المعايير الخاصة بقبول الطلاب المتقدمين للعام الدراسي 2024 – 2025 كما يلي:

- الحصول على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024 والحد الأدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 225 درجة.

- أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2024 عن 18 عاما.

- اجتياز القدرات والمقابلة الشخصية.